عودة زيزو.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مودرن سبورت في كأس مصر

كتب - مراسل مصراوي:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي، جوزيه بيسيرو، على تشكيل مباراة مودرن سبورت في كأس مصر.

وشهد التشكيل المتوقع تغيرين عن المباراة الماضية ضد إنبي التي انتهت بفوز الأبيض بثلاثية دون رد في الدوري المصري الممتاز (زيزو بدلا من شلبي، الجزيري بدلا من ناصر منسي).

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مودرن سبورت

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - صلاح مصدق - محمود حمدي الونش - حسام عبد المجيد - محمود بنتايج.

خط الوسط: عبدالله السعيد - نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات ثمن نهائي كأس مصر.

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