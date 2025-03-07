بعد اقترابه من ولفرهامبتون.. لاعب فاركو يكشف لمصراوي كواليس احترافه

كتب - محمد القرش:

اقترب لاعب نادي فاركو، هشام صفي الدين، من الانضمام إلى نادي ولفرهامبتون الإنجليزي.

وكشف اللاعب صاحب الـ18 عاما كيف تم اختياره لقضاء فترة معايشة مع النادي الإنجليزي.

وقال هشام في تصريحات خاصة "لمصراوي": "اختياري لقضاء فترة معايشة مع ولفرهامبتون جاء بالصدفة، حيث حضر عدد من كشافة النادي مباراة إنبي وفاركو في شهر 12 الماضي".

وأضاف: "الكشافة جاءوا من أجل متابعة عدد من لاعبي إنبي، لكن بعد المباراة تواصلوا معي ثم حضروا مباراتي ضد الإسماعيلي".

وأوضح: "وفي شهر يناير الماضي شاهدوا مباراتي ضد نادي زد، وتواصلوا معي في الشهر التالي من أجل تحضير مقطع فيديو خاص بي".

وواصل: "وجاء الرد خلال أسبوعين بطلب قضائي فترة معايشة في إنجلترا مدتها 19 يوما مع فريق 19 سنة".

وأردف: "رئيس قطاع ناشئين نادي ولفرهامبتون هو من كان يتواصل معي، ومن المقرر أن أسافر يوم 25 من شهر أبريل".

يُذكر أن هشام صفي الدين يلعب لفريق فاركو مواليد 18 سنة في مركز خط الوسط.

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