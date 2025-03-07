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موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس مصر والقناة الناقلة

09:00 ص الجمعة 07 مارس 2025

الزمالك وزد

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كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مودرن سبورت اليوم الجمعة 7 مارس، ضمن مواجهات دور الـ 16 من كأس مصر موسم 2024/25.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة 9:30 مساء، على استاد القاهرة الدولي.

وتنقل المباراة عبر قنوات "أون تايم سبورت" المصرية الناقل الحصري لبطولة كأس مصر ، التي خصصت قناة "أون تايم سبورت 1" لنقل المباراة.

وكان الزمالك تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على حساب نظيره أبو قير للأسمدة، بنتيجة هدفين دون مقابل في دور الـ 32.

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