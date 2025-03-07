ماذا يحتاج الزمالك للفوز بالدوري المصري؟

كتبت-هند عواد:

تنطلق المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز، يوم 11 مارس المقبل، وتشهد الجولة الأولى مباراة قوية بين الأهلي والزمالك.

وتقام بطولة الدوري المصري الممتاز، بنظام المرحلتين، الأولى من دور واحد، والثانية تضم مجموعتين، مجموعة أولى تنافس على اللقب وتضم الفرق التالية، بيراميدز، والأهلي، والزمالك، والمصري، والبنك الأهلي، وسيراميكا، وفاركو، وبتروجت، وحرس الحدود، ومجموعة ثانية تنافس للهروب من الهبوط وتضم الفرق التالية، زد، طلائع الجيش، سموحة، الاتحاد السكندري، الجونة، غزل المحلة، الإسماعيلي، إنبي ومودرن.

ماذا يحتاج الزمالك لحصد لقب الدوري المصري؟

يدخل الزمالك المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز، في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 32 نقطة، ويفصله 10 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

وهكذا يحتاج الزمالك للفوز في جميع مبارياته المتبقية، منها لقاء القمة ضد الأهلي في الجولة الأولى يوم الثلاثاء المقبل، كذلك الفوز على بيراميدز.

وفي حالة فوز الزمالك على الأهلي وبيراميدز، مع هزيمة بيراميدز من الأهلي، سيصبح الفارق بين الزمالك والمتصدر 4 نقاط، وهو نفس عدد النقاط الذي سيكون بينه وبين الأهلي، لهذا سيحتاج الأبيض إلى تعثر الثنائي في مباراة وتعادل في أخرى.