الإسماعيلي 2008 يهزم إنبي بركلات الترجيح في دوري الجمهورية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

حقق فريق الإسماعيلي مواليد 2008 فوزًا مثيرًا على نظيره إنبي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق، وذلك ضمن منافسات دوري الجمهورية.

شهدت المباراة أداءً قويًا من الجانبين، حيث سجل أهداف الإسماعيلي زياد شاكر، الذي أحرز هدفين في الدقيقتين 12 و48، بينما أضاف ياسين أشرف العتر الهدف الثالث في الدقيقة 52، ليحافظ "الدراويش" على حظوظهم في المباراة حتى نهايتها.

وكانت ركلات الترجيح هي الحاسمة في تحديد الفائز، حيث تألق الحارس يوسف أنور بشكل لافت بعدما نجح في التصدي لأربع ركلات ترجيحية متتالية، ما منح فريقه التفوق على إنبي وحسم اللقاء لصالح شباب الدراويش. وسجل للإسماعيلي في ركلات الترجيح كل من حمادة عبدالمجيد، مصطفى رفعت، محمد سامح، علي حمدان، ياسين لطفي، ومحمد عمرو.

ودخل الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكوّن من: يوسف أنور في حراسة المرمى، وأمامه خط دفاع يضم محمد سامح، أواب عبد الفتاح، ياسين صبحي (علي حمدان)، ومصطفى رفعت. وفي خط الوسط، شارك كل من محمد خلف (محمد عمرو)، عمر فتوح، حمادة عبدالمجيد، وزياد شاكر، بينما قاد الهجوم الثنائي ياسين أشرف وياسين صبحي.

وشهد اللقاء حضور كابتن محمود جابر، رئيس قطاع الناشئين بالنادي، إلى جانب كابتن أشرف خضر، كابتن سيد الحداد، وعدد من مدربي القطاع، لدعم اللاعبين ومتابعة أدائهم.

ويتولى القيادة الفنية للفريق جهاز مميز، بقيادة أحمد جمال "ريڤو" كمدير فني، ومحمد رزق "بيبو" كمدرب عام، وأحمد النجار مدربًا لحراس المرمى، ومحمد جمال أخصائي علاج طبيعي، ومصطفى حسن إداري الفريق.