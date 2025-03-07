بتواجد ثنائي الأهلي.. انبي يعلن تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول

كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعي، تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وذلك لقيادة الفريق خلفًا للمدرب المقال محمد إسماعيل.

وشهد الجهاز الفني للفريق البترولي تواجد اللاعب أحمد فتحي لاعب الأهلي وبيراميدز السابق، بجانب أحمد عبدالظاهر، وجاء تشكيل الجهاز كالتالي:

حمزة الجمل - مديراً فنياً

إبراهيم محمد – مدير الكرة

محمد حمص – المدرب العام

أحمد فتحى – مدرباً

أحمد عبد الظاهر – مدرباً

خالد خليل – مدرب حراس المرمى

د/ محمد زيتون – مخطط أحمال

احمد عصام – محلل أداء

احمد الزغبى – محلل أداء

تامر سيد – مدير إداري

الليثى مختار - مدير شئون اللاعبين

إسلام إمام محمدين – إداري

سامح عادل زكى – إداري

طارق خطاب – مسؤول شؤون الأجانب

وائل حماد – رئيس الجهاز الطبي

علاء المقدم – أخصائي علاج طبيعي

محمدمبروك – أخصائي تأهيل وإصابات

محمد عبد الحكيم – أخصائي تدليك

محمود النص – أخصائي تدليك

محمد عبد السلام – أخصائي تدليك

منعم عيد – مسؤول تجهيزات

وليد محمدى – مسؤول تجهيزات

عمرو مختار – مسؤول تجهيزات

أحمد عبدالله – مسؤول تجهيزات

على حسن – مسؤول تجهيزات

محمد شيكا – مسؤول تجهيزات