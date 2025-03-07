"باعت فراخ عشاني".. قصة 5 نجوم أهلي وزمالك مع أمهاتهم

كتب- محمد عبدالهادي:

في كرة القدم، وراء كل نجم يتألق في الملاعب، هناك قصة إنسانية بطلتها الأولى "الأم"، التي كانت السند والداعم الأول في رحلة الشقاء نحو المجد، لتصبح دعواتها وكفاحها سرًا خفيًا خلف كل هدف وإنجاز.

وفي الكرة المصرية، هناك أسماء كثيرة اعترفوا علنًا بفضل أمهاتهم ودورهن في صناعة مسيرتهم، ومن أبرزهم:

ناصر منسي، مهاجم الزمالك، دائمًا ما يذكر والدته باعتبارها "المدير الفني الأول" في حياته، فهي التي كانت تحفزه دائمًا للاستمرار رغم الصعوبات.

وقال منسي في ظهور سابق عبر اون تايم سبورت: "والدتي زملكاوية متعصبة اوي، وتتابع كل مباريات الزمالك علشاني".

وأكمل: "والدتي دعمتني كتير في ظروفي الصعبة عندما كنت لا أشارك مع الزمالك، وقبل كل مباراة كانت تصلي لأجلي وتدعوا لي بأن أسجل".

محمد مجدي قفشة، نجم الأهلي وصاحب هدف "التاسعة التاريخية"، لا ينسى أبدًا فضل والدته، التي كانت تبيع الدواجن وتكافح في الأسواق لتوفر له مصاريف التدريبات والمواصلات.

قفشة قال في لقاءاته إنه يعتبر والدته بطلة حقيقية، وأن دموعها وفرحتها بعد هدفه في الزمالك كانت أغلى لحظة في حياته.

إمام عاشور، لاعب الأهلي الحالي والزمالك السابق، أكد في أكثر من ظهور إعلامي أن والدته كان لها فضل كبير في مسيرته وكانت تصطحبه في التمريات عندما كان صغيرًا.

وقال عاشور في تصريحات سابقة عبر قناة الأهلي: " عمري ما أنسي اللي عملته أمي معايا، مرة واحنا مروحين من التمرين عملنا حادثة وكسرت باب العربية بإيدها وساعتها رجلها اتكسرت علشان كانت عايزه تخرجني من العربية".

حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي يروي أيضًا فضل والدته التي كانت بمثابة العائلة، وكم التضحيات التي قامت بها بعد وفاة والده.

وفي تصريحات سابقة لها مع الإعلامية مني الشاذلي: قالت والدة حسين الشحات: " والده توفي وهو عنده 8 سنوات، وكان يحب كرة القدم منذ صغره، لذلك دعمته كثيرًا لأحقق حلمه".

وقالت :" في إحدى السنوات احد الاندية طلب مني 20 ألف جنيه لاستمراره في الناشئين واضطررت لعرض شقتي للبيع لتوفير المبلغ دون معرفة أحد، ولكن أحد الأعضاء انهي الموضوع".

وفي هذا السياق قال حسين الشحات: "والدتي كانت بالنسبالي "أب"، فهي من اهتمت بموهبتي ودعمتني كثيرًا حتي وصلت الي ما انا عليه".

محمود حسن تريزيجيه، لاعب الريان القطري والأهلي السابق، شدد في أكثر من ظهور على الدور الكبير الذي لعبته والدته في مسيرته الكروية، قبل أن تتوفى في شهر يناير الماضي.

وكثيرًا ما تحدث تريزيجيه عن والدته "الحاجة فادية"، فى مختلف وسائل الإعلام عن علاقته القوية بوالدته، وقال: " من غير دعوات أمي أنا ولا حاجه، قبل كل ماتش كنت لازم أكلمها".

وتابع: "والدي توفي وأنا بلعب كورة، ووالدتي كانت سند ليا ودعمتني كتير".