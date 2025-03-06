مصدر يكشف لمصراوي موقف أحمد فتوح من مباراة الزمالك ومودرن

كتب - مراسل مصراوى

كشف مصدر مطلع موقف أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من قائمة الفارس الأبيض، استعداداً لمواجهة مودرن سبورت في بطولة كأس مصر.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن فتوح أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة الفريق أمام مودرن سبورت غدًا، وذلك بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي أبعدته عن المباريات الماضية.

وأضاف المصدر أن الجهاز الفني للزمالك أستقر على ضم اللاعب لقائمة المباراة، بعدما تأكد من جاهزيته البدنية والفنية خلال التدريبات الأخيرة.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة نظيره مودرن سبورت غداً الجمعة، والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

ويذكر أن الظهور الأخير لـ أحمد فتوح مع الزمالك كان أمام الإسماعيلي بمسابقة الدوري المصري، والتي أقيمت يوم 7 فبراير الماضي.