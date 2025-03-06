أوسكار يكشف خطته لتطوير التحكيم في مصر

كتب - نهى خورشيد

أكد أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بدء العمل على تطوير منظومة التحكيم من خلال متابعة دقيقة لأداء الحكام وتحليل استخدام تقنية الفيديو.

وأوضح رويز في تصريحات للاتحاد المصري لكرة القدم أن اللجنة بدأت بالفعل في تنفيذ خطة شاملة تشمل تقييم الحكام ميدانيًا من داخل الملاعب، لمراقبة تحركاتهم وانفعالاتهم تحت الضغط، مشيرًا إلى أن المتابعة المباشرة تختلف عن المشاهدة التلفزيونية.

كما أعلن عن اجتماعات دورية تبدأ السبت المقبل لمناقشة الإيجابيات وتصحيح الأخطاء، داعيًا وسائل الإعلام لدعم الحكام المصريين ومساندتهم في رحلة التطوير، مؤكدًا امتلاكهم إمكانات كبيرة لتحقيق تقدم سريع.

وفي سياق منفصل، حددت رابطة الأندية المصرية مواعيد مباريات الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر انطلاقها يوم 11 مارس الجاري، بموقعة القمة بين الأهلي والزمالك.