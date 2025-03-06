موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس مصر والقنوات الناقلة

كتب - محمد الميموني:

يلاقي نادي الزمالك نظيره مودرن سبورت غدا الجمعة 7 مارس الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

وتقام المباراة غدا، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة الدوري المصري.

وكان الزمالك، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على أبو قير للأسمدة في دور ال 32، بنتيجة هدفين دون مقابل.

وكان نادي الزمالك، طالب الاتحاد المصري لكرة القدم، بتأجيل مباراة فريقه أمام مودرن سبورت المقرر إقامتها غدا، في بطولة كأس مصر.

وتنقل المباراة عبر قناة أ"أون سبورت"، التي تعد الناقل الحصري لمختلف مسابقات الدوري المصري.