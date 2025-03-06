مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

الزمالك

- -
21:30

مودرن سبورت

كأس مصر

البنك الاهلي

- -
21:30

المصري

الدوري السعودي

الفيحاء

- -
21:00

الهلال

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

الشباب

دوري نجوم قطر

الريان

- -
20:30

الخور

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس مصر والقنوات الناقلة

08:32 م الخميس 06 مارس 2025

الزمالك ومودرن سبورت أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد الميموني:

يلاقي نادي الزمالك نظيره مودرن سبورت غدا الجمعة 7 مارس الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس مصر.

وتقام المباراة غدا، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة الدوري المصري.

وكان الزمالك، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على أبو قير للأسمدة في دور ال 32، بنتيجة هدفين دون مقابل.

وكان نادي الزمالك، طالب الاتحاد المصري لكرة القدم، بتأجيل مباراة فريقه أمام مودرن سبورت المقرر إقامتها غدا، في بطولة كأس مصر.

وتنقل المباراة عبر قناة أ"أون سبورت"، التي تعد الناقل الحصري لمختلف مسابقات الدوري المصري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك ومودرن سبورت مباراة الزمالك ومودرن سبورت موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت كأس مصر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟