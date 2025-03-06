مصدر يكشف لمصراوي رد فعل كولر بعد تحديد موعد مباراة القمة

كتب - مراسل مصراوي:

أعرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، عن استيائه بعد تحديد رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد مباراة الفريق أمام الزمالك، في المرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "كولر يشعر بحالة من الاستياء والغضب، بعد إعلان موعد مباراة القمة في المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري".

وأضاف: "كولر كان قد حصل على موافقة من مجلس إدارة الأهلي، بالسفر إلى سويسرا لقضاء إجازته مع أسرته لمدة أسبوع، المدرب اشتكى لمسؤولي النادي الأهلي من التوقيت الذي تم تحديده لإقامة المباراة".

وتابع: "على الرغم من غضب كولر من موعد المباراة، إلا أنه بدأ التحضير والتجهيز لها، يفكر في منح اللاعبين راحة من المران الجماعي اليوم الخميس، على أن يتم العودة للتدريبات غدا الجمعة".

واختتم المصدر تصريحاته: "المدير الفني السويسري لم يستقر حتى الآن على منح اللاعبين راحة، حال استقرار المدير الفني على هذا الأمر سيتم إبلاغ محمد شوقي لأخطار اللاعبين".

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة القمة في المرحلة الثانية من الدوري المصري لتحديد بطل الدوري، بين الأهلي والزمالك، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات بطولة الدوري.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 32 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات.

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موعد مباراة الأهلي والزمالك في المرحلة النهائية ببطولة الدوري