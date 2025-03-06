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"بعد رفض اتحاد الكرة التأجيل".. الزمالك يدخل معسكر مغلق استعدادا لمواجهة مودرن سبورت

07:01 م الخميس 06 مارس 2025
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كتب - يوسف محمد:

دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، معسكر مغلق اليوم، استعدادا لمواجهة فريق مودرن سبورت في بطولة كأس مصر.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لمصراوي: "الفريق دخل معسكر مغلق، يستعد لمباراة مودرن سبورت في كأس مصر، بشكل طبيعي بعد رفض الاتحاد تأجيل المباراة".

ويستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره مودرن سبورت غدا، في إطار منافسات دور ال 16 ببطولة كأس مصر موسم 2024-2025.

وكان نادي الزمالك، طالب بتأجيل مباراة الفريق أمام مودرن سبورت، في دور ال 16 ببطولة كأس مصر والمقرر إقامتها غدا الجمعة.

ويذكر أن الزمالك صعد إلى دور ال 16 بكأس، بعد الفوز على حساب أبو قير للأسمدة، بنتيجة هدفين دون مقابل، في إطار منافسات دور الـ32 بالبطولة.

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