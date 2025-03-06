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موعد مباراة الأهلي والزمالك في المرحلة النهائية ببطولة الدوري

06:47 م الخميس 06 مارس 2025
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    الأخطاء الدفاعية في هدف تعادل الزمالك مع الأهلي (3)
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    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك بالدوري
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    مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
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    الأهلي والزمالك
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    فريق الأهلي ضد الزمالك
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    الأهلي والزمالك موسم 2021 (1)
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    الأهلي والزمالك موسم 2021 (2)
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    الأهلي ضد الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، مواعيد مباريات المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري "دوري نايل"، لتحديد الفائز بلقب الدوري وكذلك تحديد الهابطين إلى دوري القسم الثاني المصري.

وطبقا للجدول الذي تم نشره من قبل رابطة الأندية المصرية المحترفة، فإن الأهلي والزمالك سيتوجهان، في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلاقي الأهلي نظيره الزمالك يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمرحلة النهائية.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 جمعهم من نفس عدد المباريات.

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رابطة الأندية المصرية الدوري المصري الأهلي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري
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