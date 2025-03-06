زد يعلن رحيل مجدي عبد العاطي عن تدريب الفريق

كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي زد، رحيل المدير الفني للفريق مجدي عن العاطي، بعد نهاية المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكتب زد عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك": "رحيل الكابتن مجدي عبد العاطي عن تدريب الفريق الأول لنادي زد، نشكرك على كل شيء".

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن حمادة صدقي هو الأقرب لتولي القيادة الفنية لنادي زد، خلفا لمجدي عبد العاطي.

ويحتل نادي زد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد 21 نقطة جمعهم من 21 مباراة، خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

ويلعب زد في المرحلة الثانية ببطولة الدوري المصري، ضمن المجموعة التي تحدد الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية، والتي تضم أصحاب المركز العاشر حتى المركز ال 18 بجدول الترتيب.

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