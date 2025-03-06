مصدر يكشف حقيقة العروض الخارجية لزيزو.. ومفاوضات الأهلي مع اللاعب

كتب - مراسل مصراوي:

أكد مصدر مقرب من لاعب نادي الزمالك أحمد سيدي زيزو، على أن اللاعب يمتلك أكثر من عرض خارجي، للرحيل عن الفارس الأبيض بنهاية الموسم الحالي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "زيزو يمتلك عرضين من العين الإماراتي والريان القطري، للانضمام إلى أحدهما بنهاية الموسم الحالي".

وأضاف: "حتى الآن لا يوجد أي جديد في تجديد عقد زيزو مع نادي الزمالك، والأمور مازالت بعيدة بين الطرفين".

وتابع: "لا يوجد أي مفاوضات بين الأهلي وزيزو حتى هذه اللحظة، لم يتم الحديث مع اللاعب أو عقد أي جلسات معه من قبل المسؤولين داخل القلعة الحمراء ولكن كل شئ وارد في الفترة المقبلة".

واختتم المصدر تصريحاته: "أحد محبي النادي الأهلي يتواصل مع زيزو من بعيد لمعرفة رأيه، في إمكانية الانتقال إلى المارد الأحمر ولكن لا يوجد أي محادثات رسمية حتى الآن".

ويذكر أن زيزو ينتهي عقده مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مما يعني أنه يمكن له التوقيع في الفترة الحالية مع أي نادي.

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