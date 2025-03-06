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"تم إبعادنا من المنافسة".. تصريحات نارية من ميدو خلال مؤتمر الزمالك

03:46 م الخميس 06 مارس 2025
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    أحمد سالم متحدث الزمالك من مؤتمر الأبيض
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    ميدو وهشام نصر من مؤتمر الزمالك 3
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    ميدو وهشام نصر من مؤتمر الزمالك 2
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كتب-محمد خيري:

تحدث أحمد حسام ميدو عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، عن تسريب حديث التسجيل الصوتي لحكم مباراة الأبيض ضد البنك الأهلي في بداية الموسم.

وقال ميدو في المؤتمر الصحفي الذي يعقده الزمالك حاليا: "حقي وحق المجلس ممكن أن نسامح فيه، لكن حق الزمالك لا، ما حدث من تسريب غرفة الفار لم يحدث من قبل والسؤال المهم لماذا لم يبحث اتحاد الكرة عن حقوقه وكشف المتسبب في تسريب الفيديو؟ وهل تقاضى أجر على ذلك؟".

واختتم ميدو: "تم إبعاد الزمالك من المنافسة، الزمالك يتعرض للظلم من أول مباراة وتم تسريب مقطع صوتي للفار والمنافس خرج بيان والباقي كل الناس تعرفه، لدي "عشم كبير" أن الأمور ستكون بخير في الرياضة المصرية".

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أحمد حسام ميدو الزمالك نادي الزمالك
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