الزمالك: "تعرضنا لظلم تحكيمي والبعض يصور أنه يتم مجاملتنا"

كتبت-هند عواد:

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، السبب وراء المؤتمر الصحفي الذي يعقده النادي اليوم، بمقر القلعة البيضاء.

وقال أحمد سالم في المؤتمر الصحفي: "الزمالك تعرض لظلم تحكيمي واضح في مباريات الدوري، وحصل لاعبوه على أكبر عدد من البطاقات الملونة في المسابقة، في حين صور البعض أن الزمالك تمت مجاملته في بعض المباريات".

واستعرض النادي في مؤتمره اليوم تحليل للحكم الإنجليزي ديرموت جلاجر لبعض الحالات في مباريات الزمالك، والتي كشفت عن تعرض الفريق الأبيض للظلم التحكيمي في بعض المباريات.

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