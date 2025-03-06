الزمالك يطلب تأجيل مباراته مع مودرن سبورت غدا (مستند)

كتب-محمد خيري:

قدم مجلس إدارة نادي الزمالك، طلبا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، لتأجيل مباراته ضد مودرن سبورت، المقرر لها غدا في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وذكر الزمالك، أن طلب تأجيل مباراة مودرن سبورت لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير نفس أيام الراحة قبل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، المقرر لها في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، في المرحلة الحاسمة لتحديد بطل الدوري.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك وأحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم مؤتمراً صحفياً اليوم الخميس، للحديث عن الأمور الخاصة بقطاع الكرة، وحضر المؤتمر كل من، محمد طارق ونيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس.

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