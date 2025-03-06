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لماذا تقيم رابطة الأندية جولة واحدة خلال شهر مارس؟.. أحمد دياب يكشف

02:27 م الخميس 06 مارس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    جدول مباريات المرحلة الثانية من الدوري المصري
  • عرض 7 صورة
    جدول مباريات المرحلة الثانية من الدوري المصري
  • عرض 7 صورة
    جدول مباريات المرحلة الثانية من الدوري المصري
  • عرض 7 صورة
    جدول مباريات المرحلة الثانية من الدوري المصري
  • عرض 7 صورة
    جدول مباريات المرحلة الثانية من الدوري المصري
  • عرض 7 صورة
    جدول مباريات المرحلة الثانية من الدوري المصري
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كتبت-هند عواد:

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية، سبب إقامة جولة واحدة فقط من المرحلة الثانية في الدوري المصري، خلال شهر مارس الحالي.

وقال أحمد دياب في بيان رسمي: "مواعيد كأس مصر، أخذت جميع أوقات التوقف الدولي في شهر مارس، إذ ستقام المباريات في الأيام التالية 8، 9، 14، 15، 28، 29 من الشهر، والتوقف الدولي سيكون من 17 لـ25 من الشهر ذاته"

وأضاف دياب: "أصبحت الأيام المتاحة أمام الرابطة، هي 11، 12، 13 لكي نستطيع خوض جولة من بطولة الدوري في شهر مارس، كنا نحاول استغلال الوقت لإنهاء الدوري يوم 30 مايو المقبل، وفقًا لما حددته الرابطة مع الأندية".

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أحمد دياب الدوري المصري جدول مباريات المرحلة الثانية من الدوري المصري
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