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بيسيرو يضع اللمسات الأخيرة على خطة الزمالك لمواجهة مودرن بالكأس

01:53 م الخميس 06 مارس 2025

جوزيه بيسيرو

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كتب- محمد خيري:

يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته على ملعب النادي اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة مودرن سبورتس في بطولة كأس مصر.

ويلتقي فريق الزمالك نظيره مودرن سبورت، في التاسعة مساء غدا الجمعة، في إطار مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وسوف يضع البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأبيض، اللمسات النهائية على خطة الزمالك المناسبة لمواجهة مودرن سبورت في مران اليوم.

ويخشى المدرب البرتغالي من مفاجآت الكأس، حيث حذر جميع اللاعبين من التهاون مع المنافس، رغم نتائجه السيئة هذا الموسم، خاصة وأنه حقق الفوز الوحيد له على حساب الزمالك.

جدير بالذكر، أن الزمالك حقق الفوز في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على حساب إنبي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد المقاولون.

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