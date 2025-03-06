محمد صلاح ينافس.. طريقة التصويت لاختيار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر فبراير

كتبت-هند عواد:

فتح الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، باب التصويت لاختيار الفائز بجائزة أفضل لاعب في شهر فبراير 2025، المرشح لها المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر فبراير كل من، بيتو لاعب إيفرتون وماتيتا لاعب كريستال بالاس ومينتيه لاعب برايتون وصلاح لاعب ليفربول وسبينس لاعب توتنهام وزوبوسزلاي لاعب ليفربول.

ويمكن التصويت لاختيار اللاعب الذي تراه الأفضل خلال شهر فبراير في الدوري الإنجليزي، من خلال الرابط التالي.هنا

أرقام اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر فبراير:

بيتو (إيفرتون)

سجل بيتو 5 أهداف خلال شهر فبراير، وبدأ الشهر بهدفين في الفوز 4-0 على ليستر سيتي، وبعدها سجل في المباريات الثلاث التالية ضد ليفربول وكريستال بالاس ومانشستر يونايتد، إذ لم يهزم إيفرتون طوال شهر فبراير بفوزين وثلاثة تعادلات.

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس)

سجل ماتيتا هدفين في أولد ترافورد في الفوز 2-0 على مانشستر يونايتد، ثم سجل هدف التعادل ضد إيفرتون، لكنه خسر المباراة 2-1، ثم قدم ماتيتا تمريرة حاسمة لدانييل مونوز ليسجل في الفوز على فولهام قبل أن يسجل مرة أخرى ضد أستون فيلا في فوز ساحق 4-1 .

يانكوبا مينتيه (برايتون)

سجل الجناح البالغ من العمر 20 عامًا هدفين ضد تشيلسي ليحقق فريقه فوزًا بنتيجة 3-0، قبل أن يقدم تمريرة حاسمة لجورجينيو روتر في الفوز 4-0 على ساوثهامبتون، ثم ساعد مينتيه فريق سيجلز في تحقيق فوز مهم 2-1 على فريق بورنموث.

محمد صلاح (ليفربول)

شهر آخر قياسي للاعب المصري، الذي تصدر شهر فبراير من حيث المشاركات في الأهداف، برصيد 10، وبدأ صلاح الشهر بهدفين في الفوز 2-0 على بورنموث ، تلاهما أهداف ضد إيفرتون وولفرهامبتون واندررز وأستون فيلا، ثم تألق في الفوز 2-0 على مانشستر سيتي.

ليصبح أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل ويساعد في كلتا المباراتين ضد حامل اللقب في موسم واحد.

دجيد سبنس (توتنهام هوتسبير)

ساعد ظهير توتنهام فريقه في الحفاظ على نظافة شباكه في انتصارين متتاليين على برينتفورد ومانشستر يونايتد، قبل أن يسجل هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز للنادي في فوز 4-1 على إيبسويتش تاون .

دومينيك زوبوسزلاي (ليفربول)

كان زوبوسزلاي لاعبًا أساسيًا آخر خلال الشهر لصالح ليفربول، وساعد ليفربول في توسيع تقدمه في صدارة الجدول بفضل هدفين وتمريرة حاسمة.

وصنع الهدف الافتتاحي وسجل الهدف الثاني في فوزهم 2-0 على مانشستر سيتي وسجل مرة أخرى هدفًا في المباراة التالية، حيث هُزم نيوكاسل بنفس النتيجة.



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