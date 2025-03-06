موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في حاسمة الدوري المصري

كتب- محمد خيري:

أعلنت رابطة الأندية المصرية، مواعيد مباريات الدوري المصري، في المرحلة الحاسمة للمسابقة والتي تضم 9 أندية.

وانتهت أمس الأربعاء، مباريات الدور الأول للمسابقة، حيث فاز فريق الأهلي على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد، بينما حقق بيراميدز الفوز على سيراميكا كليوباترا 2\1.

ويتصدر فريق بيراميدز، مسابقة الدوري المصري، قبل بداية المرحلة الحاسمة، برصيد 42 نقطة، ويأتي النادي الأهلي في المركز الثاني في الجدول برصيد 39 نقطة، والزمالك الثالث برصيد 32 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في المرحلة حاسمة

وأعلنت رابطة الأندية إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز، في المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري المصري، يوم 12 إبريل في الجولة الثانية.

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز، في السابعة مساء، بتوقيت القاهرة، على استاد الدفاع الجوي.

وكانت المباراة الأولى بين الأهلي وبيراميدز، التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في الدور الأول، انتهت بالتعادل الإيجابي 2\2.