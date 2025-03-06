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أحمد بلال: الزمالك خرج من المنافسة على لقب الدوري

11:47 ص الخميس 06 مارس 2025

المحلل الرياضي أحمد بلال

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كتب- محمد خيري:

أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خارج المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول الدوري المصري قبل المرحلة الحاسمة، برصيد 42 نقطة، ويليه الأهلي برصيد 39 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

وقال بلال، في تصريحات تلفزيونية على قناة "etc": "الأهلي لن يفرط في الدوري المصري هذا الموسم، وبدأ الفريق يكتمل عناصره، ويتبقى فقط استغلالهم من قبل الجهاز الفني، وفي حالة خسارة الدوري كولر هو من يتحمل النتيجة، ونسبة تتويج الأهلي باللقب 60%".

وتابع:" بيراميدز هذا الموسم أفضل من الموسم الماضي، وأصبح يسجل في نهاية المباراة، ويتعادل في حالة تأخره ويفوز".

وأكمل:" الزمالك خارج المنافسة على المنافسة في الدوري المصري هذا الموسم، ودي الحقيقة في ظل تراجع مستواه ونتائجه بشدة خلال الفترة الماضية".

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الأهلي الزمالك بيراميدز الدوري المصري أحمد بلال
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