جدول مباريات الزمالك في المرحلة الثانية بالدوري المصري

كتبت-هند عواد:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، جدول مباريات المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز، إذ تم إعداده منذ بداية الموسم الحالي، باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأسفر الجدول عن صدام مبكر، يجمع بين الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من المرحلة، وتقام المباراة في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز، في المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 32 نقطة، خلف بيراميدز والأهلي.

وجاء طريق الزمالك في المرحلة الثانية كالآتي:

الزمالك – الأهلي: ستاد القاهرة الدولي – الثلاثاء 11 مارس

حرس الحدود – الزمالك: ستاد الجيش ببرج العرب - الأحد 13 أبريل

المصري البورسعيدي – الزمالك: ستاد الجيش ببرج العرب- الخميس 1 مايو

البنك الأهلي – الزمالك: ستاد القاهرة الدولي- الإثنين 5 مايو

سيراميكا كليوباترا – الزمالك: ستاد المقاولون العرب - الجمعة 9 مايو

الزمالك – بيراميدز: ستاد القاهرة الدولي - الثلاثاء 13 مايو

بتروجيت – الزمالك: ستاد الكلية الحربية - الأحد 24 مايو

الزمالك – فاركو: ستاد القاهرة الدولي- الأحد 1 يونيو

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