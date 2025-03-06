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عودة جماهير الزمالك من الإيقاف أمام الأهلي

11:17 ص الخميس 06 مارس 2025
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    جماهير الزمالك في مباراة الأهلي (1)
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كتبت-هند عواد:

غابت جماهير الزمالك عن آخر مباراتين للفريق الأول لكرة القدم، بسبب عقوبة الإيقاف التي أصدرتها رابطة الأندية المصرية المحترفة، بعد أحداث الجولة الخامسة عشر.

وكانت رابطة الأندية قررت توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قدرها 200 ألف جنيه، وإقامة مباراتين من دون جماهير الفريق، لما بدر منهم في مباراة الجولة الـ15 ضد الأهلي.

ومن المفارقات، أن عودة جماهير الزمالك للمدرج ستكون أيضا ضد الأهلي، وذلك بعدما أعلنت رابطة الأندية جدول مباريات المرحلة الثانية من المسابقة، وإقامة مباراة القمة في الجولة الأولى.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على الزمالك، في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويقام الموسم الحالي من بطولة الدوري الممتاز، بنظام المرحلتين، الأولى من دور واحد والثانية من مجموعتين، الأولى تنافس على اللقب وتضم أول 9 مراكز والثانية تضم الفرق ما بعد المركز التاسع وتنافس على الهبوط.

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