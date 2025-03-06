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نجم الزمالك السابق: بيراميدز بيحصله "زعر" من الأهلي

11:14 ص الخميس 06 مارس 2025

فريق الأهلي

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كتب- محمد خيري:

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، يتعرض لضغط شديد عند وجود منافسة بينه وبين الأهلي على لقب الدوري.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” على قناة "etc":" بيراميدز في الموسم الماضي، حصله زعر عند منافسة الأهلي على لقب الدوري وأهدر العديد من النقاط، وأي نهائي بينهما سيكون لصالح الأهلي".

وتابع:" الأهلي في الموسم الماضي، خاض مبارياته المؤجلة بدون ترتيب مما خدمه في الفوز في مؤجلاته وتقليل الفارق مع بيراميدز في النهاية".

واختتم:" المؤجلات خدمة الأهلي في الموسم الماضي، وساهمت في تتويجه بلقب الدوري، والأهلي الأقرب للتتويج بالدوري هذا الموسم".

ويتصدر فريق بيراميدز حاليا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42، بعد انتهاء الدور الأول، ويليه النادي الأهلي برصيد 39 نقطة، ويأتي الزمالك في المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

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فريق الأهلي بيراميدز منافسة الأهلي على لقب الدوري
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