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البداية الزمالك وبيراميدز.. جدول مباريات الأهلي في المرحلة الثانية بالدوري المصري

11:13 ص الخميس 06 مارس 2025
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    الأهلي وطلائع الجيش
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    الأهلي وطلائع الجيش
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    مباراة الأهلي وطلائع الجيش
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كتبت-هند عواد:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، جدول مباريات المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز، إذ تم إعداده منذ بداية الموسم الحالي، باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأسفر الجدول عن صدام مبكر، يجمع بين الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من المرحلة، وتقام المباراة في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ويدخل الأهلي المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز، في المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 39 نقطة وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

وجاء طريق الأهلي في المرحلة الثانية كالآتي:

الزمالك – الأهلي: ستاد القاهرة الدولي – الثلاثاء 11 مارس

بيراميدز – الأهلي: ستاد 30 يونيو - السبت 12 أبريل

بتروجيت – الأهلي: ستاد الكلية الحربية- الأربعاء 30 أبريل

الأهلي – حرس الحدود: ستاد القاهرة الدولي- الأحد 4 مايو

الأهلي – المصري البورسعيدي: ستاد برج العرب - الخميس 8 مايو

سيراميكا كليوباترا – الأهلي: ستاد المقاولون العرب - الثلاثاء 13 مايو

الأهلي – البنك الأهلي: ستاد القاهرة الدولي - السبت 17 مايو

الأهلي – حرس الحدود: ستاد القاهرة الدولي- الأحد 4 مايو

الأهلي – فاركو: ستاد القاهرة الدولي- الأربعاء 28 مايو

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