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بيراميدز يعلن غياب لاعبه في أولى مباريات حسم الدوري

11:02 ص الخميس 06 مارس 2025

فريق بيراميدز

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كتب- محمد خيري:

يفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود لاعب الوسط أحمد عاطف قطة في أولى مباريات مرحلة تحديد بطل الدوري الممتاز، بسبب تراكم الإنذارات.

وتأهل بيراميدز لمرحلة حسم لقب الدوري في صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 42 نقطة، ويأتي بعده النادي الأهلي برصيد 39 نقطة، وفي المركز الثالث الزمالك برصيد 32 نقطة.

ويلتقي بيراميدز نظيره المصري البورسعيدي، في أولى مباريات الدور الثاني الحاسم لتحديد بطل الدوري، يوم 11 مارس المقبل، على استاد السويس الجديد في التاسعة والنصف مساء.

وحصل قطة على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة سيراميكا كليوباترا بالجولة الأخيرة من الدور الأول ليغيب عن أولى مواجهات حسم الدوري.

وحقق بيراميدز، فوزا صعبا أمس الأربعاء، على حساب ضيفه سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف، في ختام مباريات الدور الأول للمسابقة.

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بيراميدز أحمد عاطف الدوري المصري فريق بيراميدز
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