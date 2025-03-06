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"دون أي تدخل بشري".. كيف وضعت رابطة الأندية جدول الدوري الجديد؟

10:45 ص الخميس 06 مارس 2025

صورة أرشيفية

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كتب- محمد خيري:

كشف النائب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، عن تفاصيل جدول المرحلة النهائية للدور الثاني من الدوري المصري، موضحًا أن الجدول تم إعداده منذ بداية الموسم باستخدام الذكاء الاصطناعي، دون أي تدخل بشري.

وأوضح دياب أن شركة ألمانية متخصصة تولت إعداد الجدول بالكامل، حيث تم منح الأندية أرقامًا وفقًا لترتيبهم في الدوري، ما أسفر عن المواجهات التي تم الإعلان عنها رسميًا.

فعلى سبيل المثال، حصل بيراميدز، متصدر الدوري، على الرقم (1)، والأهلي على الرقم (2)، والزمالك على الرقم (3)، والمصري على الرقم (4)، وهكذا.

وأضاف رئيس الرابطة أن الموافقات الرسمية على بطولتي الدوري وكأس عاصمة مصر قد تم الحصول عليها، وعليه تم الإعلان عن الجدول وإرساله للأندية مباشرة للاستعداد للمباريات المقبلة.

وأشار دياب إلى أن الجدول تم نشره صباح اليوم بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى مساء أمس الأربعاء في تمام الساعة 11 مساءً، مؤكدًا أن هذه هي المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي يتم فيها إعلان جدول الدوري بالكامل حتى نهايته، وهو الأمر ذاته الذي تم تطبيقه على بطولة كأس عاصمة مصر.

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