مجموعة حسم اللقب.. مباراة الأهلي والزمالك الثلاثاء المقبل

كتبت-هند عواد

يلتقي الأهلي والزمالك، في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية في الدوري المصري الممتاز.

وتقام المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز، بنظام مجموعتين، الأولى تنافس على اللقب وتضم أول 9 فرق، وهي بيراميدز، والأهلي، والزمالك، والمصري، والبنك الأهلي، وسيراميكا، وفاركو، وبتروجت، وحرس الحدود.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة، مواجهات المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز، على أن يلتقي الأهلي والزمالك، في الجولة الأولى على ستاد القاهرة الدولي.

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