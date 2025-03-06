"الله يستركم حد يفهمني".. تعليق ناري من شوبير على قرعة الدوري الجديدة

كتب- محمد خيري:

علق الإعلامي أحمد شوبير، على قرعة الدوري المصري الممتاز، للدور الثاني، التي أجرتها رابطة الأندية بشكل مفاجئ منذ ساعات قليلة.

وبحسب رابطة الأندية المصرية المحترفة، فإنه تقرر انطلاق مباريات الدور الثاني للدوري 11 مارس الجاري، بمواجهة القمة بين الأهلي والزمالك على استاد القاهرة الدولي.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الله يستركم حد يفهمني قالوا مفيش قرعة للدور التاني اللي بيحدد البطل والهابطين قلنا تمام دلوقتي طلع جدول الدور التاني عكس اللي قالوه !!! ؟؟؟".

أضاف: "وبعدين قالوا في قرعة اتعملت ع السحور!!؟؟ طب بس فهمونا يستركم ربنا، وبعدين أيه التوقفات دي كلها ؟؟ اه نسيت عشان كأس الرابطة".