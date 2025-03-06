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الدوري المصري.. رابطة الأندية تُعلن مواعيد مباريات الدور الثاني- صور

06:09 ص الخميس 06 مارس 2025
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كتب- محمد فتحي:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مواعيد مباريات الدور الثاني للدوري المصري للموسم الجاري دوري نايل 2024-2025.

وبحسب رابطة الأندية المصرية المحترفة، فإنه تقرر انطلاق مباريات الدور الثاني للدوري 11 مارس الجاري.

ووفقا للرابطة التي نشرت تفاصيل مواعيد المباريات عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، فإنه تم تقسيم الدور الثاني لمجموعتين.

ومن المقرر أن تضم المجموعة الأولى 9 فرق تنافس على لقب الدوري، هما: "بيراميدز، والأهلي، والزمالك، والمصري، والبنك الأهلي، وسيراميكا، وفاركو، وبتروجت، وحرس الحدود".

أما المجموعة الثانية التي تنافس للهروب من شبح الهبوط، إذ يهبط فريقين هذا الموسم، جاءت الفرق الـ9 فيها كالآتي: "زد وطلائع الجيش- سموحه والاتحاد السكندري- الجونة وغزل المحلة- الإسماعيلي وإنبي ومودرن".

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