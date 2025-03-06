يحظى النجم المصري محمد أبو تريكة، بمكانة خاصة في قلوب كل الجماهير المصرية، بشكل خاص جماهير النادي الأهلي، نظرا للإمكانيات الفنية الكبيرة، التي كان يتمتع بها قبل اعتزاله كرة القدم أو أخلاقه التي كان يتحلى بها ودائما ما أشاد بها الكثير.

وظهر نجم الأهلي السابق، في الأيام الماضية، في إعلان المارد الأحمر للترويج عن ستاده الخاص، ضمن كوكبة من نجوم الفريق سواء السابقين أو الحاليين، إلا أن أبو تريكة رفض الحصول على أي مقابل مادي.

واعتادت جماهير الكرة المصرية والمارد الأحمر بشكل خاص، على المواقف المميزة التي يقوم بها أبو تريكة تجاه الأهلي، ليظهر دعمه وحبه الشديد للنادي، سواء خلال فترة ممارسته كرة القدم أو حتى عقب اعتزاله.

تنازل عن مستحقاته المالية في 2013

ومن أبرز المواقف التي يتذكرها كل عشاق ومحبي النادي الأهلي لمحمد أبو تريكة، هو تنازله عن جزء كبير من مستحقاته للنادي في عام 2013، وصلت إلى ما يقرب من 50% من قيمة عقده مع المارد الأحمر.

وكان قرار تريكة بالتنازل عن جزء كبير من مستحقاته المالية مع الفريق في ذلك الوقت، نظرا للظروف المادية والمالية الصعبة التي كان يعاني منها الأهلي في ذلك الوقت، خاصة في ظل توقف الدوري المصري، بسبب بعض الأحداث السياسية آنذاك.

مباراة الملعب المالي وإنقاذ أبو تريكة للفريق

ومن ينسى مباراة المارد الأحمر والملعب المالي، الإضافة الفنية الكبيرة التي قدمها محمد أبو تريكة في هذا اللقاء، حينما نجح في قيادة المارد الأحمر إلى التأهل لدور الـ8 من البطولة، على الرغم من أنه كان قاب قوسين أو أدنى من توديع البطولة الأفريقية، من دور الـ 16.

وكان المارد الأحمر، تلقى الهزيمة في مباراة الذهاب أمام الملعب المالي، بنتيجة هدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت في مالي، أعتقد الجميع أن مباراة العودة ستكون بمثابة نزهة للأهلي، الذي يمكنه الفوز بنتيجة كبيرة، إلا أن مباراة العودة شهدت مفاجأة كبيرة، هى تقدم الضيوف بهدف على أصحاب الأرض.

وبعد تقدم الملعب المالي بهدف دون مقابل، بات المارد الأحمر بحاجة إلى تسجيل ثلاثة أهداف للصعود إلى الدور المقبل، في ظل جلوس نجمه الأول في 1لك الوقت محمد أبو تريكة على مقاعد البدلاء بسبب معاناته من إعياء شديد، وهو ما جعل مانويل جوزيه المدير الفني للفريق، يرغب ف5ي إخراجه من قائمة المباراة بشكل كامل للحفاظ على سلامته، إلا أن تريكة أصر على التواجد في القائمة حتى إذا استمر على دكة البدلاء.

وبعد تأخر الأهلي في الشوط الأول، اضطر جوزيه إلى إدخال تريكة في الشوط الثاني، في محاولة منه إلى تصحيح مسار الفريق، وهو ما لم يخذله فيه تريكة، الذي تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني، ليمنح المارد الأحمر، بطاقة العبور في هذه النسخة إلى دور الثمانية، لتتحول أزمة أبو تريكة الصحية التي كادت تبعده عن المشاركة، ذكرى في أذهان كل وجدان جماهير الأهلي بل ولاعبي الفريق أيضًا.

مشاركة أبو تريكة في إعلان ستاد الأهلي

وكان نجم منتخب مصر والأهلي السابق، ظهر في إعلان المارد الأحمر، للترويج للاستاد الخاص بالنادي، هو الإعلان الذي تم عرضه عبر شاشات التليفزيون في أول أيام شهر رمضان الكريم.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن أبو تريكة قام بتصوير الإعلان في دولة قطر، داخل أحد الملاعب التي أعتاد على لعب الكرة بها مع أصدقائه.

كما أكد المصدر ذاته، أن نجم المنتخب الوطني السابق، رفض الحصول على أي مقابل مادي نظير مشاركته في الإعلان الخاص بالاستاد، الذي تم تصويره يومي 25 و26 من شهر فبراير الماضي.

أقرأ أيضًا:

"عافر حلمك يستاهل".. والد نجم الأهلي يوجه رسالة تحفيزية له بعد استبعاده من قائمة الأهلى اليوم