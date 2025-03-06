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كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على طلائع الجيش بالدوري؟ "كوميك"

01:43 ص الخميس 06 مارس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تفاعل الجماهير مع مباراة الأهلي والجيش
  • عرض 5 صورة
    كوميك
  • عرض 5 صورة
    كوميك مباراة الأهلي والجيش
  • عرض 5 صورة
    كوميك مباراة الأهلي وطلائع الجيش
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كتب - يوسف محمد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزا مهما على حساب نظيره طلائع الجيش، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ16 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 39 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة رقم 21 في المركز العاشر بجدول الترتيب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة وأداء اللاعبين خلال اللقاء.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على طلائع الجيش بمطالعة الألبوم أعلاه:

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مباراة الأهلي وطلائع الجيش الأهلي وطلائع الجيش الأهلي يفوز على طلائع الجيش الأهلي
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