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تفاصيل إشارة إمام عاشور أثناء تبديله في مباراة الأهلي وطلائع الجيش

12:56 ص الخميس 06 مارس 2025
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    الأهلي وطلائع الجيش (1)
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    إمام عاشور
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    الأهلي وطلائع الجيش (2)
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كتب - يوسف محمد:

أثار إمام عاشور لاعب النادي الأهلي جدلا واسعا، عقب استبداله خلال مباراة المارد الأحمر أمام نظيره طلائع الجيش أمس، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وعقب استبدال إمام عاشور، التقطت عدسات الكاميرات اللاعب، وهو يضع يده على فمه، في إشارة إلى الصمت وعدم الحديث.

وكشف مراسل مصراوي، أن عاشور قام بهذه الإشارة، ردا على أحد الأشخاص المتواجدين في المدرجات، الذي قال له خلال خروجه من الملعب: "ركز شوية يا إمام".

ويذكر أن الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره طلائع الجيش، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

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الأهلي إمام عاشور الأهلي يفوز علي طلائع الجيش طلائع الجيش الدوري المصري
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