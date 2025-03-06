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أول تعليق من كولر بعد الفوز على طلائع الجيش

12:55 ص الخميس 06 مارس 2025

مارسيل كولر

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كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن فوز فريقه على طلائع الجيش في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

وفاز الأهلي بهدفين دون رد، سجلهما كل من جراديشار في الدقيقة 46 من الشوط الثاني، ومروان عطية في الدقيقة 90+3 من ركلة جزاء سجلها بنجاح.

تعليق مارسيل كولر بعد الفوز على طلائع الجيش

أكد كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أن الفوز على طلائع الجيش لم يكن سهلًا، ولكن فريقه قدم أداء جيدًا ويستحق الفوز.

وتابع: " من الآن علينا التركيز في المرحلة القادمة، لدينا 8 مباريات مهمة ونسعى للفوز فيها جميعًا والبقاء في المركز الأول".

وأكمل : "فريق بيراميدز منافس قوي ولديه سلسلة انتصارات مستمرة في الفترة الأخيرة، كما أن لديهم لاعبين جيدين، ولكن علينا الفوز في جميع مبارياتنا لأن حسم الدوري سيكون في نهاية الموسم".

وأردف كولر تصريحاته: "لنا ركلة جزاء في الشوط الأول لصالح وسام أبو علي، وكان على حكم الفار أن يتدخل، وأفهم أن الحكام يتعرضون لضغوط ولكن تقنية الفيديو يجب أن تكون حاسمة".

وأختتم كولر :" جراديشار قدم مباراة جيدة للغاية ونفذ التعليمات المطلوبة منه، وهو لم يلعب كمهاجم في هذه المباراة، أمام وسام أبو علي فهو عائد من إصابة ويحتاج لبعض الوقت لأنه يعمل بجد في التدريبات".

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