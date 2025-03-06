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تظلمت.. شوبير يعلق على جدل أزمته بخصوص أحمد رفعت

12:41 ص الخميس 06 مارس 2025

أحمد رفعت

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كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمي منتخب مصر والأهلي السابق، عن كواليس وفاة اللاعب الراحل أحمد رفعت.

وكان شوبير قد تحدث في وقت الأزمة عن الراحل أحمد رفعت تناول منشطات تسبب في سقوطه بأرض الملعب، وأنها كانت سببًا في الأزمة التي أدت لوفاته.

تعليق أحمد شوبير على تلك الواقعة

خلال ظهوره اليوم الأربعاء، مع الإعلامية أميرة بدر ببرنامج "أسرار" قال شوبير: "انا اتظلمت في قصة أحمد رفعت، علشان انا مش بتاع شو وزرت رفعت لما كان في المستشفى".

وتابع: " أنا شخص يقدم الحقائق، وعندما تحدثت عن المنشطات، هناك أشخاص لا تعرف طبيعتها بشكل عام وليس احمد رفعت بشكل شخصي، وفيه ناس بتاخدها بدون معرفة".

وأكمل تصريحاته: "الناس اتهمتني أن قاتل، وكان هناك هجوم على من السوشيال ميديا دون معرفة أي تفاصيل، ولكن تقرير النيابة كان الفيصل".

وأختتم : "رفعت كان نفسه يحترف ويحقق عائد مادي كبير، ولا أعتقد أن أحد ظلمة في هذه الخطوة".

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أحمد رفعت أحمد شوبير برنامج أسرار المنشطات كواليس وفاة اللاعب الراحل أحمد رفعت
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