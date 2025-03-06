بينهم الثلاثية ومطاردة الأسطورة.. 4 مكاسب لـ بيسيرو من الفوز على إنبي

نجح الفريق الأول لنادي الزمالك، في العودة مرة آخرى للانتصارات، بعد تحقيق الفوز على حساب نظيره إنبي، بثلاثية نظيفة، أمس الثلاثاء، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك فشل في تحقيق الفوز خلال ثلاث جولات متتالية، حيث تعادل مع بتروجيت 1\1، ومع الأهلي بنفس النتيجة، وأيضا مع زد 1\1، وعاد ليحقق الفوز أمس 3\0.

وحقق البرتغالي جوزيه بيسيرو، عددا من المكاسب من هذه المباراة، بخلاف النتيجة والحصول على الثلاث نقاط.

مكاسب بيسيرو من الفوز على إنبي

الحصول على الثلاث نقاط

نجح بيسيرو، في قيادة الزمالك للعودة مرة أخرى، وحصد النقاط، للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري المصري، حيث رفع رصيده عقب الفوز أمس على إنبي إلى 32، في المركز الثالث، خلف المتصدر بيراميدز والوصيف النادي الأهلي.

الفوز الأول لبيسيرو مع الزمالك

ويعد هذا الفوز الأول للبرتغالي جوزيه بيسيرو، مع نادي الزمالك، منذ تدريب الفريق الأبيض، حيث تولى قيادة الزمالك في 4 مباريات، تعادل مع بتروجيت والأهلي وزد، وحقق الفوز مؤخرا على إنبي بثلاثية.

إحراز ناصر منسي هدف والاستمرار في سباق الهدافين

ومن ضمن مكاسب بيسيرو في المباراة، استمرار تألق ناصر منسي (الأسطورة)، كما يلقبه جماهير الزمالك منذ إحراز هدف التعادل في مرمى الأهلي ببطولة السوبر الأفريقي، والتسبب في تحقيق اللقب.

ونجح ناصر منسي في إحراز هدف الزمالك الثاني، ورفع رصيده إلى 8 أهداف هذا الموسم، وواصل مطاردته لإمام عاشور لاعب الأهلي في صدارة الدوري المصري، الذي سجل 9 أهداف.

تجربة سيف جعفر

ومن ضمن المكاسب للمدير الفني البرتغالي، مشاركة سيف جعفر، بعد غياب، طويل وصنع الهدف الثالث، لعبدالله السعيد، رغم مشاركته لمدة 6 دقائق فقط، وسوف يتم تجهيزه من أجل العودة مرة أخرى والاستفادة منه في الفترة المقبلة.

وكان آخر ظهور لسيف جعفر مع الزمالك في مباراة إنيمبا النيجيرى ببطولة الكونفدرالية في يناير الماضي، حيث كان يتم الاستعانة به على مقاعد البدلاء فقط.