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"ضيق الخناق على إمام".. هل يكمل حسام حسن توهج ناصر منسي؟

09:04 ص الخميس 06 مارس 2025
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    زيزو وشيكابالا وناصر منسي
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    ناصر منسي من تدريبات الزمالك
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    ناصر منسي
  • عرض 11 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 11 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 11 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 11 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 11 صورة
    ناصر منسي لاعب الزمالك
  • عرض 11 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 11 صورة
    ناصر منسي
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تشهد الفترة الحالية توهجا كبيرا لناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لنادي الزمالك، بعدما أحرز هدفا لفريقه أمس في مواجهة إنبي.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز أول أمس الثلاثاء، على حساب إنبي بثلاثية نظيفة، في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

ونجح ناصر منسي في إحراز الهدف الثاني للفريق الأبيض، برأسية متقنة، وأيضا أحرز هدفا آخر، ولكن تم إلغاؤه بقرار من الحكم بسبب لمسة اليد.

ناصر منسي يضيق الخناق على إمام عاشور

رفع ناصر منسي، رصيده من الأهداف المسجلة ببطولة الدوري رفقة الزمالك بالموسم الحالي إلى 8 أهداف، وفض الشراكة مع صلاح محسن لاعب المصري، حيث استقر الأخير عند 7 أهداف، سجلها الأخير رفقة الفريق البورسعيدي كان آخرها ثلاثية أمام مودرن فيوتشر.

وعادل ناصر منسي، رصيد أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي، من الأهداف بوصوله إلى الهدف الثامن ليتقاسم الثنائي وصافة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري وضيق الخناق على إمام عاشور لاعب الأهلي، ومتصدر جدول ترتيب هدافي الدوري إلى هدف واحد، حيث يتربع الأخير على القمة برصيد 9 أهداف ومازال ينتظره لقاء أمام طلائع الجيش.

هل يكمل حسام حسن توهج ناصر منسي؟

وينتظر ناصر منسي، الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني المقبل خلال شهر مارس الحالي، لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ولم يتمكن ناصر منسي من الانضمام لمعسكر منتخب مصر الماضي، ولكن وفقا للمصادر، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، يضعه ضمن حساباته للتواجد في المعسكر المقبل.

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