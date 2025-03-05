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"بعد فوز الأهلي وبيراميدز".. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

11:48 م الأربعاء 05 مارس 2025

ترتيب الدوري المصري

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كتب - محمد عبد السلام:

اختتمت اليوم الأربعاء الموافق 5 مارس الجاري، مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الجولة الـ17، تحقيق النادي الأهلي الفوز علي حساب نظيره طلائع الجيش بهدفين دون مقابل، فيما حقق بيراميدز أيضًا الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة بهدفين مقابل هدف واحد.

وجاء وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1- بيراميدز..42 نقطة

2- الأهلي..39 نقطة

3- الزمالك..32 نقطة

4- المصري..30 نقطة

5- البنك الأهلي ..29 نقطة

6-سيراميكا كليوباترا..24 نقطة

7- فاركو..23 نقطة

8- بتروجيت..22 نقطة

9- حرس الحدود ..22 نقطة

10- زد..21 نقطة

11- طلائع الجيش..21 نقطة

12- سموحة..20 نقطة

13- الاتحاد السكندري..18 نقطة

14- الجونة..17 نقطة

15- غزل المحلة..17 نقطة

16-الإسماعيلي..14 نقطة

17- إنبي..12 نقطة

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الدوري المصري بيراميدز الأهلي الأهلي يفوز علي طلائع الجيش
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