مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

0 0
22:00

نيوكاسل

الدوري الإسباني

اسبانيول

0 0
22:00

جيرونا

دوري أبطال آسيا للنخبة

النصر

3 0
20:00

الإستقلال

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على طلائع الجيش

11:33 م الأربعاء 05 مارس 2025

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على حساب نظيره طلائع الجيش بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر في الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 39 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره إنبي، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الأولى من كأس الرابطة المصرية موسم 2025.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي يفوز علي طلائع الجيش موعد مباراة الأهلي المقبلة الدوري المصري الممتاز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

مصرفيون: بنكا الأهلي ومصر ينتظران ضوء المركزي لوقف شهادات الـ27%
بعد هبوط التضخم.. توقعات بخفض سعر الفائدة باجتماع المركزي المقبل
موجة حارة وتحذير من الأرصاد: لا تخففوا الملابس