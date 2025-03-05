موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على طلائع الجيش

كتب - محمد عبد السلام:

نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على حساب نظيره طلائع الجيش بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر في الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 39 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره إنبي، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً، ضمن مواجهات الجولة الأولى من كأس الرابطة المصرية موسم 2025.