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بمشاركة الأهلي.. فيفا يكشف الجوائز المالية لكأس العالم للأندية

11:24 م الأربعاء 05 مارس 2025

فريق الأهلي

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كتب- محمد عبدالهادي:

تترقب جماهير النادي الأهلي، انطلاق النسخة الاستثنائية من بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين، بمشاركة 32 فريقًا.

ويشارك النادي الأهلي في مونديال الأندية في المجموعة الأولى رفقة كل من إنتر ميامي الأمريكي، و بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

وفي تقرير لها اليوم الأربعاء، أكدت شبكة "سكاي" البريطانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، خصص مليار دولار للأندية التي ستشارك في مونديال الأندية.

وأوضحت الشبكة البريطانية أن الأندية الـ32 المشاركة بالبطولة، ستحصل على مبالغ مالية كبيرة، وسيتم توزيع أكثر من مليار دولار عليهم.

جدير بالذكر أن الجوائز المالية المخصصة للأندية في هذه النسخة، هي الأعلى في تاريخ المسابقة، حيث تحظى هذه النسخة بأجواء استثنائية أبرزها مشاركة 32 فريقًا لأول مرة.

جدير بالذكر أن الأهلي سيفتتح بطولة كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة قوية ضد فريق إنتر ميامي يوم 15 يونيو، وذلك في المباراة الافتتاحية للبطولة بتواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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