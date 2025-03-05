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أول تعليق من أبو تريكة بعد جدل ظهوره في إعلان الأهلي

11:13 م الأربعاء 05 مارس 2025
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    أبو تريكة من إعلان ستاد الأهلي
  • عرض 23 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 23 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 23 صورة
    محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق
  • عرض 23 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 23 صورة
    أبو تريكة
  • عرض 23 صورة
    أبو تريكة من مباراة الأهلي وكلوب أمريكا 2002
  • عرض 23 صورة
    محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق
  • عرض 23 صورة
    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 23 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 23 صورة
    أبو تريكة مع حسين الشحات (1)
  • عرض 23 صورة
    أبو تريكة الهداف التاريخي للقاءات القمة
  • عرض 23 صورة
    احتفال أبو تريكة بهدفه في الصفاقسي
  • عرض 23 صورة
    احتفال أبو تريكة بهدف في مرمى أوكلاند
  • عرض 23 صورة
    احتفال أبو تريكة بهدفه في نهائي أمم أفريقيا 2008
  • عرض 23 صورة
    أبو تريكة نجم الأهلي السابق
  • عرض 23 صورة
    احتفال محمد أبو تريكة بهدفه في الصفاقسي
  • عرض 23 صورة
    محمد أبو تريكة 4
  • عرض 23 صورة
    محمد أبو تريكة 3
  • عرض 23 صورة
    محمد أبو تريكة لاعب الأهلي
  • عرض 23 صورة
    محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق
  • عرض 23 صورة
    لحظة هدف أبو تريكة في الصفاقسي
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كتب - يوسف محمد:

علق محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، على مشاركته في الإعلان الخاص باستاد النادي الأهلي، مشيرا إلى الانتقادات التي وجهت له عقب المشاركة في الإعلان.

وقال أبو تريكة، خلال ظهوره في الاستديو التحليل عبر قناة "بي إن سبورتس": "مهما أقدم للنادي الأهلي قليل، النادي الأهلي صنع جميع أسمائنا وأي شخص مر بجوار جدران النادي، الفريق صاحب فضل عليه".

وأضاف: "في أول يوم لي داخل النادي الأهلي، الكابتن ثابت البطل قال لي، يجب أن تعتاد أن من يمر بجوار سور النادي الأهلي يتشهر، وأنا أتواجد داخل الاستديو حاليا بسبب ارتباط اسمي بالأهلي ومصر".

وتابع: "قلبي أبيض ولا أحمل كره لأي شخص، ولدي حب واحترام للجميع الشخص الذي يمدح والذي يوجه الانتقادات أيضًا".

واختتم أبو تريكة تصريحاته: "محدش هيعلمني أحب مصر أزاي والنادي الأهلي إزاي، محدش يزايد على حبي لمصر والنادي الأهلي ومحدش هيعلمني أفيد بلدي إزاي مثلما ساعدتني، هدفنا أن تكون بلدنا أفضل بلد ونادينا النادي الأهلي، وعفا الله عما سلف للجميع من مدح أو ذم".

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