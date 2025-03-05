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3 صور من احتفال جراديشار بهدفه أمام طلائع الجيش (صور)

10:46 م الأربعاء 05 مارس 2025
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    جراديشار
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كتب- محمد عبدالهادي:

نجح المهاجم السلوفيني نيشك جارديشار، من تسجيل هدف التقدم للنادي الأهلي في شباك طلائع الجيش، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

وجاء هدف جراديشار في الدقيقة 46 من عمر المباراة مع انطلاق الشوط الثاني.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، مصطفى العش، أشرف داري، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، حسين الشحات، إمام عاشور وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: جراديشار، وسام أبو علي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء : محمد الشناوي وعمر كمال ورامي ربيعة وأكرم توفيق وعمرو السولية وكريم وليد نيدفيد وأحمد رضا وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

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