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سلامتك يا بيبو.. جماهير الأهلي توجه رسالة للخطيب (صور)

10:03 م الأربعاء 05 مارس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جماهير الأهلي توجه رسالة للخطيب
  • عرض 3 صورة
    جماهير الأهلي توجه رسالة للخطيب
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كتب- محمد عبدالهادي:

تصوير- محمد معروف:

وجهت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في ستاد القاهرة الدولي رسالة لدعم رئيس النادي محمود الخطيب، وذلك في مباراة الفريق أمام طلائع الجيش التي تقام ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

ورفعت جماهير النادي الأهلي لافتة كبيرة في المدرجات لدعم محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك بسبب مروره بوعكة صحية منذ فترة طويلة.

وكتبت جماهير الأهلي: " كنت وما زلت وستظل الأسطورة الأهلاوية سلامتك يا بيبو".

ماهو مرض محمود الخطيب ؟

أعلن محمود الخطيب في وقت سابق ابتعاده عن العمل الإداري خلال المرحلة المقبلة، بسبب مرضه الذي عانى منه لسنوات متلاحقة.

وأوضح الإعلامي أحمد شوبير أن الخطيب يعاني من آلام في الظهر والقدم، بجانب مشكلة في الشعيرات الدموية بالمخ، مضيفًا أنه "سبق أن خضع لعلاج بخصوص الشعيرات الدموية بالمخ، ولكن الآلام عاودته مجددًا".

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جماهير النادي الأهلي رسالة لدعم لمحمود الخطيب ستاد القاهرة مباراة الأهلي وطلائع الجيش الدوري المصري الممتاز
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