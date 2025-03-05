الأهلي يتفوق على طلائع الجيش بثنائية في بطولة الدوري المصري

متابعة - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره طلائع الجيش بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 17 ببطولة الدوري المصري.

وبهذه النتيجة رفع فريق النادي رصيده إلى النقطة رقم 39 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة رقم 21 في المركز العاشر بجدول الترتيب.

وانطلقت صافرة بداية المباراة بين الفريقين اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وجاء تشكيل الأهلي للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، مصطفى العش، أشرف داري، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، جراديشار ووسام أبو علي.

ويدخل طلائع الجيش اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد متعب، خالد سطوحي، أحمد علاء، محمد فتح الله.

خط الوسط: خالد عوض، علي حمدي، حامد الجابري، إسلام محارب.

خط الهجوم: رجب عمران، إسلام محارب، يسري وحيد.

أبرز أحداث مباراة الأهلي وطلائع الجيش

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 3: انطلاقة من أشرف بن شرقي لاعب الأهلي، يقوم بتسديد الكرة لكنها تصطدم بدفاع طلائع الجيش.

الدقيقة 9: هجمة مرتدة لصالح فريق طلائع الجيش ولكن دفاع الأهلي يستخلص الكرة.

الدقيقة 16: عرضية من أشرف بن شرقي لاعب الأهلي، من داخل منطقة طلائع الجيش، يشتتها الدفاع.

الدقيقة 21: تسديدة من حامد الجابري لاعب طلائع الجيش يتصدى لها مصطفى شوبير.

الدقيقة 25: تسديدة من لاعب طلائع الجيش يتصدى لها مصطفى شوبير.

الدقيقة 31: تسديدة من كريم الدبيس لاعب الأهلي تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 37: تسديدة من إمام عاشور لاعب الأهلي، تمر بجوار المرمى.

الدقيقة 42: رأسية من أشرف بن شرقي تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 2+45: تصديدة من إمام عاشور لاعب الأهلي من داخل منطقة الجزاء، يتصدى لها حارس طلائع الجيش.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: نيجيك جراديشار يحرز الهدف الأول للأهلي.

الدقيقة 56: تسديدة من حسين الشحات لاعب الأهلي بعد إنفراد بالمرمي، لكن ترتطم بالقائم.

الدقيقة 59: ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي.

الدقيقة 61: الحكم يلغي ركلة الجزاء بعد العودة إلى تقنية الفار.

الدقيقة 75: فرصة ضائعة من النادي الأهلي بعد تمريثرة من محمد عبد الله لإمام عاشور ولكن الأخير يتباطئ في تسديد الكرة.

الدقيقة 80: تسديدة من وسام أبو علي ولكن كرته تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 87: عرضية من عمر كمال عبد الواحد ولكنها تصل سهلة إلى حارس مرمى طلائع الجيش.

الدقيقة 88: تسديدة من لاعب طلائع الجيش ولكنها تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 3+90: ضربة جزاء لصالح النادي الأهلي.

الدقيقة 7+90: مروان عطية يحرز الهدف الثاني للنادي الأهلي.

الدقيقة 8+90: نهاية الشوط الثاني.