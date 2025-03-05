جوزيه ومارادونا الأبرز.. ماذا قال نجوم الكرة عن شيكابالا؟

كتب- محمد عبدالهادي:

في يوم ميلاده الـ39، يظل محمود عبد الرازق "شيكابالا" واحدًا من أكثر اللاعبين المثيرين للجدل في الكرة المصرية، سواءً بمهاراته الاستثنائية أو مواقفه المثيرة داخل وخارج الملعب.

لكن وسط كل هذا الضجيج، تظل شهادات النجوم والمدربين هي الأقرب للحقيقة، لأنها تأتي من عيون خبراء عاصروا موهبته عن قرب.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية، أبرز آراء النجوم والمدربين عن شيكابالا:

مارادونا.. شيكابالا يمكنه اللعب بأكبر الاندية الأوروبية

أشاد الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييجو مارادونا باللاعب محمود شيكابلا، وذلك خلال تدريبه فريق الوصل الإماراتي وقال:"شيكابالا يتميز بإمكانيات فنية ومهارية عالية تؤهله للعب فى أكبر الفرق الأوروبية".

وأضاف:"عندما شارك شيكا بالدورى مع الوصل كان من أخطر اللاعبين، لما يمتلكه من مهارة فردية، تكاد تضعه مع مشاهير العالم خاصة اللاعبين البرازيليين والأرجنتينيين أصحاب المهارة العالية"

حسن شحاتة: موهبة استثنائية لم تتكرر

"شيكابالا أفضل موهبة في جيله.. لو كان عنده التركيز والانضباط، كان زمانه في مكان تاني خالص دلوقتي."

وذلك في تصريحات مع أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون" عبر قناة أون تايم سبورتس (2021).

ميدو: شيكا لو اتولد في أوروبا كان هيبقى زي محرز وزياش

"شيكابالا لو اتولد في أوروبا، كان زمانه في نفس مستوى رياض محرز و حكيم زياش.. لكن حبّه للزمالك وأوضاع الكرة في مصر منعته من ده."

مانويل جوزيه: أخطر لاعب واجه الأهلي

لم تكن الاشادة بشيكابالا من المنتمين للقعلة البيضاء فقط، بل جاءت من المدرب التاريخي للغريم التقليدي النادي الأهلي مانويل جوزيه حين قال:

"شيكابالا أخطر لاعب واجهته من الزمالك، كان يمكنه عمل كل شئ بمفرده."

وقال أيضا:" أي فريق يلعب فيه شيكابالا يكون مثل فريقين، 10 لاعبين في فريق وشيكابالا فريق آخر".

حسام حسن: موهوب بالفطرة

كما اشاد حسام حسن نجم منتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي للفراعنة بموهبة شيكابالا خلال تدريبه للفارس الأبيض وقال عنه:

"شيكابالا من نوعية اللاعبين اللي لما الكورة تيجي في رجله، الجمهور كله بيقف يستنى هيعمل إيه، موهوب بالفطرة."

باوك اليوناني: مارادونا المصري

في تقرير نشره موقع "Sport24" اليوناني (2005) بعد انتقاله إلى باوك، قال:"شيكابالا مارادونا النيل.. موهبة أفريقية قادمة بقوة."