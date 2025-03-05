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تفاصيل إصابة أحمد الجفالي

08:26 م الأربعاء 05 مارس 2025

أحمد الجفالي

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كتب - نهى خورشيد

أعلن محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتائج الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب التونسي أحمد الجفالي.


وتعرض الجفالي لإصابة خلال مباراة إنبي أمس في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثية نظيفة.


وأكد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك أن الفحوصات أثبتت إصابة الجفالي بتمزق في العضلة الخلفية، مما يستدعي خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خاص من أجل تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية في أقرب وقت ممكن.


وفي سياق متصل، واصل الفريق الكروي بنادي الزمالك استعداداته اليوم الأربعاء لمواجهة مودرن سبورت يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.



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أحمد الجفالي الدوري المصري الممتاز محمد أسامة
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