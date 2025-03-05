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تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري

08:25 م الأربعاء 05 مارس 2025
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    إبراهيم عادل لاعب بيراميدز
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    لاعبي بيراميدز
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    بيراميدز
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    إبراهيم عادل
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كتب - يوسف محمد:

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة سيراميكا في إطار بطولة الدوري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الدفاع الجوي"، في إطار منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وجاء تشكيل بيراميدز للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر، أسامة جلال، محمد حمدي ومحمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه، مهند لاشين وأحمد عاطف قطة

خط الهجوم: فيستون ماييلي، مصطفى فتحي وإبراهيم عادل

ويدخل فريق بيراميدز اللقاء وهو يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 39 نقطة جمعهم من 16 مباراة خاصهم بالمسابقة.

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تشكيل بيراميدز لمواجهة سيراميكا مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا الدوري المصري الممتاز
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