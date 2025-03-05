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"بن شرقي يقود الهجوم".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة طلائع الجيش بالدوري المصري

07:46 م الأربعاء 05 مارس 2025
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    مران الأهلي
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    مران الأهلي
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    مران الأهلي
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    مران الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة طلائع الجيش، ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويدخل النادي الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، مصطفى العش، أشرف داري، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، جراديشار ووسام أبو علي.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 36 نقطة، جمعهم من 16 مباراة خاضهم بالمسابقة.

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